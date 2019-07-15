ألقى ضباط مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، أمس، القبض على عاطلين وبحوزتهما 6 كيلو بانجو وسلاح نارى قبل ترويجها على عملائهما بنطاق المركز.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شرطة شربين، بقيام كل من "محمد.ف.ب"، 29 عاما، عاطل ومسجل شقى خطر سرقات ومخدرات، ومقيم قريه الأحمدية، و"مصطفى. ر.م" 23 عاما، عاطل، ومقيم عزبة الجبانة، بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية برئاسة المقدم محمد الأرضى رئيس مباحث شربين، ومعاونيه النقيب أحمد عاطف والنقيب شادى الغزالى، من ضبطهما على طريق مساكن الهيمة المؤدى إلى قرية "دنجواى" أثناء استقلالهم توك توك وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على لفافتين كبيرة الحجم من نبات البانجو تزن 6 كيلو جرامات تقريبا وسلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار وسلاح أبيض عبارة عن مطواة وهاتفي محمول ومبلغ مالى 735 جنيها.

وبمواجهتهما، في محضر الشرطة، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما غير المشروعة.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 10083/35 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة شربين.