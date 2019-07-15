قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن فريق مكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة، سيقوم بالتعاون والتنسيق مع الفريق المركزي من الإدارة المركزية لمكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الزراعة، وفريق معهد بحوث الحشرات، بعمل تقصي حشري في مراكز "دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت"، في إطار إجراءات رسم الخريطة الحشرية بالمحافظة.

وأشار، في بيان له اليوم، إلى استمرار جهود المكافحة والحملات الوقائية للقضاء على ناقلات الأمراض وعمل خريطة حشرية للمحافظة، للتمكن من المكافحة المناسبة والفعالة لكل نوع في إطار علمي متميز.

وأكد المحافظ، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثر الحشرات مثل المياه الراكدة والمجاري المائية والبرك والمستنقعات وأماكن تجمعات القمامة، وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة وتنفيذها في كافه أنحاء المحافظة لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني البحيرة وخاصة خلال أشهر الصيف.