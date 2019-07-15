إحالة 26 موظفا في البحيرة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة عشرة من العاملين بالوحدة الصحية بقرية فيشا، بمركز المحمودية، للتحقيق، لغيابهم دون سند قانوني، وعشرة آخرين من العاملين بالوحدة المحلية بالقرية، لانصرافهم وتركهم العمل.

كما قرر المحافظ، إحالة ستة عاملين بوحدة صحة الأسرة بقرية محلة بشر، مركز شبراخيت للتحقيق، حيث تلاحظ غيابهم دون إذن وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وشدد في بيان له، اليوم، على استمرار وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين وغير الملتزمين بواجباتهم الوظيفية، مؤكدًا أن ذلك يأتي ذلك في إطار تفعيل دور لجان الرقابة والمتابعة، بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة والمرور الميداني على المنشآت الحكومية، للتأكد من حسن سير العمل والتزام الموظفين وانضباطهم في عملهم وتلبية احتياجات المواطنين من كل القطاعات الخدمية.