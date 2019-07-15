عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات المهمة في القطاع الصحي، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد تقريرا بشأن زيارة وفد وزارة الصحة والسكان لمقري منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاح والتطعيم في جنيف بسويسرا، الخميس الماضي.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الصحة إلى أنّه خلال زيارة مقر منظمة الصحة العالمية، تم عرض إنجازات الدولة المصرية في المجال الصحي، وجهود الوزارة في تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل، ونتائج المبادرات الصحية المختلفة، والخطة المستقبلية للمبادرات التالية.

ولبّى تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال اجتماعه مع الوفد المصري، طلب حضور الاحتفال العالمي الذي تقيمه مصر للإعلان عن نجاح مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة"، والكشف عن الأمراض غير السارية.

ولفتت زايد إلى الموافقة خلال الاجتماع على طلب مصر دعم المنظمة لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، وكذا تمت الموافقة على طلب دعم التوجه المصري للقضاء على فيروس سي لعدد من الدول، مثل نيجيريا وباكستان عن طريق نقل الخبرة المصرية إليها في هذا المجال.

وأشارت وزيرة الصحة إلى عقد اجتماع آخر بمقر التحالف الدولي للقاح والتطعيم، إذ تم تقديم عرض توضيحي من الجانب المصري عن أهمية تسهيل وتوفير الجرعة الصفرية من طعم فيروس بي للأطفال في أفريقيا، وخاصة الدول التي تعاني من تفشي مرض فيروس بي، كأحد أهم عوامل منع انتشار المرض والقضاء عليه، وهو ما رحّب به المدير التنفيذي للتحالف الدولي للقاح والتطعيم، وقدم طلبا بأنّ يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود منظمتي الصحة العالمية والتحالف، انطلاقا من النجاحات التي تحققت مؤخرا في المجال الصحي في مصر لتصبح مصر نموذجا يحتذي به في العالم.

وأكدت زايد الاتفاق على التنسيق لاختيار عدد من الدول (من 1 إلى 3 دول) لتكون نموذجا يتم البدء به، لتطبيق المبادرة المصرية لتعميم الجرعة الصفرية لطعم فيروس بي، وتم التوافق أيضا على دولة نيجيريا كإحدى تلك الدول وكذلك دولة باكستان.

كما استعرضت الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع تقريرا عن حملة صحة المرأة خلال أسبوعين، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم صحة المرأة المصرية وتقديم حزمة من الخدمات الصحية التي تستهدف دعم صحة المرأة مثل الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والأمراض غير السارية والأورام الشائعة ودعم التغذية الصحية لمختلف الشرائح العمرية، وتحسين برامج تنظيم الأسرة.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزارة أعدّت لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة المصرية على 3 مراحل على مستوى الجمهورية، اعتبارا من 1/7/2019، إذ تم إطلاق المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها خلال شهري يوليو الحالي وأغسطس المقبل بعدد 9 محافظات هي (الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، وبورسعيد، والفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء، ومرسي مطروح).

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أنّ إجمالي عدد المفحوصين وصل إلى 436157 حالة حتى الآن، وإجمالي عدد المستهدفات بالتوعية فقط وصل إلى 137534 حالة، وإجمالي المستهدفات بالتوعية والفحص الإكلينيكي وصل إلى 299769 حالة.

كما شهد الاجتماع متابعة توافر الدواء، والعمل على منع حدوث نقص في أي من أصناف الأدوية، والحفاظ على هذه الصناعة الوطنية ودعمها، وكذا تمت متابعة موقف التشغيل التجريبي لتطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد.