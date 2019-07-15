تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من صاحب محل مخبوزات مقيم في شارع الطاهرة بدائرة القسم، يفيد بسرقة حقيبة داخلها مليون و600 ألف جنيه من داخل الشقة سكنه، ووجود بعثرة بمحتوياتها.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، لتحديد مُرتكبي الواقعة، وهما ابنة المُبلغ (22 عاما) مديرة مبيعات بإحدى الشركات، وسائق بإحدى الشركات (36 عاما)، مقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.