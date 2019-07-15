أمرت النيابة العامة بشبين القناطر، بإشراف المستشار هيثم عزوز، بحبس عامل 4 أيام، أخفى طفلا اختطفه شقيقه مدير شركة سياحة وموظف بنفس الشركة "هاربان" في شقته بالجيزة، بعد خطفه من شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من كشف ملابسات اختطاف طفل، 8 سنوات، من أمام مسكنه بعزبة أبو عيشة دائرة مركز شبين القناطر، حيث جرى تحرير الطفل والقبض على أحد المتهمين وتكثيف الجهود للقبض على المتهمين الآخرين الهاربين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بحضور موظف بالمعاش مقيم بدائرة المركز لتقديم بلاغ بقيام صاحبي شركة سياحة بمنطقة فيصل بالجيزة باختطاف ابنه، 8 سنوات، من أمام مسكنه لوجود خلافات مالية بينهما وببن شقيق المبلغ ويعمل مزارع، 49 عاما، مُقيم بذات العزبة بغرض إنهاء بعض تأشيرات الحج.

جرى تشكيل فريق بحث، وأسفرت جهوده، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من صاحب شركة سياحة مقيم بدائرة مركز البدرشين بالجيزة، وموظف بذات الشركة، حيث اصطحب الطفل واحتجزه في شقة خاصة بشقيق الأول.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم الثالث صاحب الشقة محل إخفاء الطفل وتحرير الطفل المختطف، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.