شهدت أسعار بيع الدواجن في السوق المحلي استقرارا سعريا، في وقت تسببت فيه الموجة الحارة في نفوق 20% من الثروة الداجنة بالمزارع.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن كيلو الدواجن يباع بأسعار تتراوح بين 28 و30 جنيه للمستهلك مقابل 24 جنيها للجملة، فيما ارتفع سعر بيع كرتونة البيض بقيمة تتراوح ما بين 7 و8 جنيه للكرتونة، عقب تراجع قدر بـ 13 جنيها الأسبوع الماضي.

وأرجع استقرار أسعار الدواجن حاليا إلى آليات العرض والطلب، وكشف لـ" الوطن" عن نفوق 20% من الثروة الداجنة بسبب الموجة الحارة، وتوقف عدد كبير من مشروعات أصحاب المزارع "صغار المربين".

وقال إن العوامل التي تؤثر بشكل سلبى على الصناعة وتسبب خسائر فادحة للمربين هي ارتفاع تكلفة المنتج وانخفاض أسعار المبيعات، حيث وصل سعر تكلفة الكيلو داخل المزرعة إلى 24 جنيها، ما يعني تحمل المربين خسائر الفرق بين التكلفة والبيع.

وأضاف أن الموجة الحارة الشديدة التي تتعرض لها البلاد تعمل على زيادة نسبة النافق من الدواجن بشكل كبير، خاصة في المزارع الصغيرة، كما أن المزارع الكبيرة تعاني، بالرغم من تطبيقها لعوامل الأمان الحيوي، ولكنها تتعرض لضغوط أخرى من ارتفاع الكهرباء والغاز، وغيرها من الأمور، مما يحملها خسائر عدة فوق تكلفة المنتج.

ولفت إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى 2.5 مليون دجاجة يوميا، فيما يتراوح الاستهلاك بين 2.5 مليون و3 ملايين.