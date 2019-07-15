أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بمساواة جميع المستثمرين في المنطقة الصناعية بكفر الدوار في حالات التسعير وإجراءات التخصيص والتعاقد، وموافاة اللجنة البرلمانية خلال شهر من تاريخه بما جرى من تخصيص لهذه الأراضي بهذه المنطقة.

يأتي ذلك للتأكد من استيفاء كل الاشتراطات القانونية، والإجراءات اللازمة بكل ما يخص التعاقد وبحث جميع الحالات الموجودة في هذه المنطقة لاستبيان سلامة إجراءات التخصيص.

وطالبت اللجنة بإحالة المسؤولين للتحقيق من جانب الجهات القضائية المختصة، عند ثبوت أي مخالفات قانونية وإخطار اللجنة بذلك.