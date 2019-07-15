شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بالتعديلات على قانون مهنة المحاماة، مناقشات حادة حول المادة الخاصة بتفتيش مكتب المحامي.

يأتي ذلك في الوقت الذي حاول النائب إيهاب الخولي، التأكيد على عدم توافر النصاب القانوني داخل القاعة للتصويت على القانون. وهو الأمر الذي آثار استفزاز الدكتور علي عبد العال، موجها كلامه للنائب إيهاب الخولي: "أنا عندي عيون ولا داعي لما تقوم به". وتابع: "أنا محامي وممكن أي قضية أعقدها وأقدر برضه أحلها"، والعدد الموجود داخل القاعة يتجاوز الثلثين. وهاج النائب إيهاب الخولي وظل يصيح داخل القاعة، ورد عليه "عبد العال": "يابني أنا خايف عليك والله العظيم أنا خايف عليك"

وطالب النائب أحمد الشرقاوي مقدم طلب إعادة المداولة على المادة الخاصة بتفتيش مكتب المحامي، وذلك بهدف العودة للنص القديم. وقال: "أن مكاتب المحاماة تضم كل أسرارنا، وأسرار البلد".