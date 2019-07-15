نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قوائم استكمال القبول بالمدارس للعام الدراسي 2019/2020، عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

وأوضحت وحدة المدارس اليابانية أن قوائم الاستكمال المعلنة في ١٧ مدرسة جاءت بعد مراجعة وفحص دقيق للمقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور للمرة الثانية، معلنة عن استكمال 4 مدارس أخرى وعمل مقابلات من قوائم الانتظار الإلكترونية للمتقدمين، وذلك بعد إجراء المقابلات الشخصية.

وحددت الوحدة الأوراق اللازمة للطلاب الذين تم قبولهم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وهي: "ملف وبه طلب الالتحاق، وشهادة ميلاد الكمبيوتر "أصل +صورتين"، و8 صور شخصية للطالب، ما يثبت محل السكن (إيصال كهرباء أو فاتورة مياه أو فاتورة غاز أو عقد إيجار موثق)، طوابع ودمغات تعليم، وصورة بطاقة الأب والأم سارية، ووصاية تعليمية للطالب اليتيم أو حالة الطلاق، والبطاقة الصحية وعليها طابع التعليم الصحي"، وبالنسبة للصف الثاني يضاف إثبات قيد بالصف الأول أو ما يفيد حصوله على الصف الأول.

وأعلنت عن أماكن تقديم مستندات الطلاب في المدارس الخمسة الجديدة كالتالي: "مدرسة تمي الأمديد يتم تقديم الأوراق في مدرسة بني عبيد، مدرسة الرديسية سيتم تقديم الأوراق في مدرسة حي العقاد، مدرسة كفر البطيخ يتم تقديم الأوراق في مدرسة دمياط، ومدرسة بيلا يتم تقديم الأوراق في دار الضيافة بجوار المدرسة الفندقية بطريق صبري القاضي، وطلاب طهطا يتم تقديم الأوراق في مدرسة طهطا".

وكان قد تم فتح باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، في 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس المصرية اليابانية.