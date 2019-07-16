معلمو "القوصية الثانوية" عن الطالب "أحمد" المتوفى: كان متعاونا وخلوقا

سيطرت حالة من الحزن على إدارة وطلاب مدرسة القوصية الثانوية للبنين التابعة لإدارة القوصية التعليمية، فورعلمهم نبأ وفاة الطالب "أحمد أبو الوفا" في اليوم التالي لإعلان النتيجة، وذلك إثر إصابته في حادث تصادم وقع أمس بين سيارتين ميكروباص بطريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي بالقرب من كوبري قرية منقباد.

عاد من اختبار القدرات قتيلا.. أحمد احتفل بتفوقه بالثانوية أمس وتوفي اليوم

وقال مدير المدرسة فتحي محمد رشوان، إن الطالب نجح في الثانوية العامة القسم الأدبي بمجموع 359.5 بما يعادل 87.68%.

وأكد معلمو المدرسة، أن الفقيد كان "ابن موت"، فأخلاقه عالية ومتفوق دراسيا فلم يحدث وأن اشتكى منه أي من المعلمين، كما أنه لم يحدث أي مشكلات بينه وبين أي من زملائه بل على العكس كان متعاونا مع الجميع.

وأضاف، "م. أ."، زميل الطالب "أحمد"، أن الفقيد كان في طريقه لجامعة أسيوط لإجراء اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية التي كان ينوي الالتحاق بها، مشيرا إلى أن 3 آخرين من زملائه كانوا بصحبته في السيارة نفسها، وكانوا في طريقهم لإجراء الاختبارات نفسها أيضا.

وفي سياق متصل، نعى صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الطالب أحمد محمد، ووجه وكيل الوزارة إدارة العلاقات العامة بالمديرية ومدير إدارة القوصية التعليمية، بالتواصل مع أسرة الطالب ومرافقته في تقديم واجب العزاء وكذا تسهيل الإجراءات الإدارية لصرف التأمين المقرر لهم.