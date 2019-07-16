"التواجد قبلها بـ4 ساعات".. "مصر للطيران" تعلن إرشادات جديدة للحجاج

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إرشاداتها الجديدة لضيوف الرحمن المسافرين لموسم الحج هذا العام، وجاء في مقدمتها، ضرورة التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات وفي رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر، والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة، وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة، وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة ما بين (10 - 12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات، وذلك حرصا على راحة حجاج بيت الله الحرام في رحلات السفر والعودة.

وأكدت الشركة على ضيوف الرحمن ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلتي الذهاب والعودة، ويحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد علي متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها والتأكد من أخذ التطعيمات المقررة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.

كما أكدت مصر للطيران على السادة الحجاج ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم.

كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لتر، ولفتت الشركة إلى أهمية تعاون عملائها الكرام حجاج بيت الله الحرام مع موظفي مصر للطيران والسلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم.