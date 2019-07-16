صادرت مباحث التموين بالغربية، اليوم، 3 آلاف و980 لتر بنزين و3 آلاف و960 لتر سولار، محملة بسيارة قبل تهريبها للسوق السوداء أمام مدخل قرية عياش بمركز المحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأخطر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بتمكن الرائد حسام الغريب رئيس مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط سيارة رقم ع أ ب 9284 بفنطاس قيادة "محمد الشناوي" 92 سنة، ومقيم بقرية محلة مرحوم، حال تواجده بقرية عياش وهي محملة بالمواد البترولية.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر رقم 29263 لسنة 2011 م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.