انتزع فريق "دي إس تيتشيتاه" لقب الفرق، كما حصل سائقه جون إريك فيرن على "لقب السائقين" ليصبح أول بطل حاصل على اللقب مرتين في تاريخ بطولة "فورمولا إي"، فبعد منافستين ضاريتين في حي ريد هوك بمدينة بروكلين، حافَظَ جون إريك على ثباته، عند عبور خط نهاية البطولة لموسم 2018/ 2019.

"دي إس تيتشيتاه" هو فريق سباق صيني في سلسلة سباقات الشوارع للسيارات الكهربائية بالكامل، و"فورميلا إي" هو فريق مملوك لشركة "SECA (Shanghai) Limited" وفاز بلقب بطولة السائقين في موسم 2017/ 2018 للفورملا إي، وتبعه باللقب الحالي بموسم 2018/ 2019 من البطولة (التي تقام للسيارات الكهربائية).