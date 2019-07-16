لقي سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، آثر سقوطه من الطابق السادس محاولا الهرب خوفًا من ضبطه مع فتاة في وضع مخل بالآداب داخل إحدى الشقق المستأجرة، بمنطقة الرابعة الناصرية، شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود من مستشفى الجمهورية، يفيد بوصول شخص يدعى "خ.أ.ال"، 25 عامًا، سائق، مقيم مطار النزهة، مصاب بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة وتوفي.

انتقل المقدم ياسر قطان، رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان إلى المستشفى المشار إليها، وتبين حدوث إصابة المذكور آثر سقوطه من الطابق السادس.

وأكدت التحريات بأن المتوفي كان بصحبة المدعوة "ش.ص.ج"، 19 عامًا، بدون عمل، داخل شقة تستأجرها الأخيرة بالطابق السادس بإحدى العقارات بمنطقة رابعة الناصرية، وقت الحادث.

وبسؤال كلًا من "هـ.ال.ع"، 26 عاما، نجار، و"إ.م.ع"، 24 عامًا، سائق، من سكان العقار محل الحادث، قررا أن الفتاة المذكورة كانت تستأجر شقة بالطابق السادس وتقيم فيها بمفردها ويتردد عليها رجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأضافا في التحقيقات أنه يوم الحادث تأكد الجيران من وجود شاب بصحبتها فقاموا بالطرق على باب الشقة، وحاول المتوفي الهرب خوفا من ضبطه بالقفز من نافذة العقار إلا أنه اختل توازنه وسقط في الطريق.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجري نقل المتوفي الي المشرحة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.