أصدرت كل من مصر والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والإمارات بيانا عرف بالبيان السداسي، دعا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك حسبما نقلت "العربية".

وبالأمس، أكد قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، اللواء إدريس مادي، أن القوات المسلحة نجحت في إنهاء المرحلة الأولى من العمليات، التي ركزت على استنزاف الميليشيات المسلحة.

وأشار وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي، إلى أن قوات الجيش تعكف على الإعداد والتحرك للمرحلة الأخيرة لتحرير "طرابلس".

وقال "مادي"، في تصريحات صحفية، إن الجيش عاقد العزم على تحرير البلاد من قبضة الميليشيات المسلحة والمرتزقة والجماعات الإرهابية.

وشدد على أن قوات الجيش قادرة على دخول قلب طرابلس، وتحريرها من قبضة المسلحين والإرهابيين، وقال: إن "الأمر بحاجة لمراجعة الخطوات المقبلة، والتجهيز والاستفادة من الدروس السابقة".

وبدأ الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير العاصمة "طرابلس" من قبضة الميليشيات الإرهابية التي تسيطر عليها بغطاء من حكومة الوفاق، ودعم من قطر وتركيا.