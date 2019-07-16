أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، عن التعديلات النهائية، بجداول تشغيل القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، وأجرت الهيئة تعديلات على جداول تشغيل القطارات لعام 2019-2020 والتي تم بدء تطبيقها ابتداء من بداية يوليو الجاري، حيث يستمر العمل بها حتى نهاية يونيو المقبل.

وشملت جداول تشغيل العام الجديد إعادة تشغيل 34 قطارا على الخطوط المختلفة بعدما كان سبق إيقافها لاعتبارات أمنية واقتصادية.

كما شملت جداول التشغيل إدخال وقفات جديدة لعدد 40 قطارا عاديا ومكيفا تعمل على الخطوط الطوالي بالوجهين القبلي والبحري استجابة لطلبات ورغبات المواطنين، ومد مسير 4 قطارات أخرى استجابة لرغبة المواطنين، وتعديل مواعيد10 قطارات بالخطوط الطوالى.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم مراعاة رغبات المواطنين في تعديلات بعض مواعيد قطارات السكة الحديد، مشيرا إلى أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن القطارات تقل نحو مليون و250 مواطن يوميا.

وأضاف "رسلان" في تصريحات لـ"الوطن"، بأن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات تحديث البنية التحتية المنظومة، مؤكدا أن المواطن المصري سيشعر بتغيير كبير في الخدمة المقدمة له منتصف يونيو 2020.