فوزي منيب.. من رواد السينما وحقق نجاحا مع ماري منيب بفرقتهما المسرحية

فوزي منيب واحد من رواد الفن المصري والعربي، فكان من أوائل من قدموا المسرح والسينما في الوطن العربي، وكان عاشقا للتمثيل فقدم 4 أفلام سينمائية وعددا من المسرحيات وأنتج وأخرج بعض الأعمال الفنية.

ولد الفنان فوزي منيب في 4 ديسمبر عام 1898 وأكمل دراسته حتى المرحلة الثانوية، ليهتم بعد ذلك بالمسرح ليكون مع زوجته الفنانة الشهيرة ماري منيب فرقتهما المسرحية والتي حملت اسمهما وقدما العديد من المسرحيات الكوميدية.

في عام 1920 قدم فوزي منيب مع الممثل الكوميدي الأشهر بذلك الوقت علي الكسار الفيلم السينمائي الصامت القصير "الخالة الأمريكانية" والفيلم مأخوذ عن النص المسرحي "الخالة تشارلي" واقتبسها ومصَّرها الفنان أمين صدقي.

إلا أن أول بطولة سينمائية للفنان فوزي منيب كانت في عام 1930 بفيلم "الأبيض والأسود" من تأليف وإخراج فؤاد الجزايرلي ومن بطولة محمد إدريس، رياض القصبجي، زوزو لبيب ومحمد الديب.

وكان آخر الأفلام السينمائية التي قدمها الفنان فوزي منيب فيلم "أصحاب العقول" عام 1940، للمخرج ألفيزى أورفانيللى وشاركه البطولة كل من بهيجة المهدي، بشارة واكيم وسليمان نجيب، قبل أن يرحل عن عالمنا في 1947 عن عمر ناهز الـ49 عاما.