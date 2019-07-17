تمكن رجال الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، اليوم، من السيطرة على حريق شب بمنزل خشبي سكني نتيجة ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء، يفيد بنشوب حريق في منزل خشبي بشارعي أسيوط والشرقية في نطاق حي العرب.

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، كما تم الدفع بسيارات النجدة والإسعاف لتأمين موقع الحريق وتحسبا لظهور أي حالات حروق أو اختناق.

وأمر مدير الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى حصر التلفيات، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.