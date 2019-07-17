"بالمياه تستمر الحياة".. جملة رددها الكثيرون عن المياه تقديرًا لقيمتها، قبل أن تناقضها وقائع وفاة الأطفال بحثا عن شرب الماء، وذلك عن طريق الصعق الكهربائي من قبل مبرد الشارع "الكولدير"، الذي يقصدونه طمعًا في برودة مياهه، ولم تنبههم براءتهم حينها بأن حياتهم ستكون ثمن تلك الشربة الممزوجة بالإهمال في صيانة بعض المبردات..

بالأمس، ظهرت أحدث حالات مسلسل مصرع الأطفال بالصعق الكهربائي في مركز قوص، جنوب قنا، وذلك بمصرع الطفل محمد علاء جابر، 12 عامًا، في أثناء تناوله المياه من "كولدير" مياه باردة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

واقعة الطفل محمد جابر كانت حلقة في مسلسل الصعق الكهربائي الذي يتعرض له الأطفال في شتى محافظات مصر، بسبب الإهمال في صيانة "الكولديرات"، وتصبح النتيجة حياة هؤلاء الأطفال، حيث سبق "جابر" وقائع أخرى، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

طفل البلينا

في 26 من يونيو عام 2019، أنهى كولدير مياه، حياة الطفل "مينا. م. ش"، البالغ من العمر من العمر 6 سنوات، عقب إصابته بصعق كهربائي، بقرية الشيخ مزورق، مركز البلينا، جنوب سوهاج.

وكان اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول الطفل "جثة هامدة" إثر صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب.

طفل أسيوط

في 12 من مايو عام 2018، لقى الطفل محمد المعتصم بالله، 12 عاما، مصرعه، في أثناء وجوده برفقة أبيه لمساعدته للعمل بإحدى الأراضي الزراعية، ونتيجة لحرارة الجو توجه إلى "كولدير" ماء على الطريق، بشارع الغنايم في محافظة أسيوط، ليغسل وجهه ورأسه، فتعرض للصعق الكهربي لوجود ماس كهربائي به أدى إلى وفاته في الحال، بحسب ما قال والد المجني عليه، وفقًا لما ذكرته مباحث المركز.

طفلة الشرقية

لقيت الطفلة هويدا. م، صاحبة الـ9 سنوات، مصرعها إثر إصابتها بصاعق كهربائي، في 17 من يوليو عام 2018، في أثناء شربها مياه من "كولدير" بإحدى الشوارع في عزبة أبو مشهور - طاروط، بقرية بالزقازيق.

طفل المنوفية

عقب ملامسته لأحد الأسلاك المكشوفة، لقى الطفل "م . س . أ"، 5 سنوات حتفه، إثر إصابته بصعق كهربائي من مبرد مياه "كولدير" أمام منزله، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في 13 من يونيو 2018.

طفل بني سويف

وفي 7 من يوليو عام 2018، راح الطفل "أحمد م.ج" 12 عاما، ضحية الصعق الكهربائي في مدينة بني سويف، في أثناء شربه الماء من مبرد مياه "كولدير" بالشارع، واستقبله مستشفى بني سويف العام جثة هامدة.

طفل الجهينة

في 18 من نوفمبر عام 2017، لقى الطفل غريب ياسر مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي، بدائرة مركز الجهينة بسوهاج، في أثناء شربه الماء من مبرد مياه "كولدير" في الشارع، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

طفل بندار الكرمانية

لقى الطفل "خالد.أ.خ" طالب في الـ11 من عمره، مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي أثناء شربه المياه من مبرد بقرية بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج، في 5 من سبتمبر عام 2017.

وبانتقال الجهات الأمنية في سوهاج والفحص وسؤال والده صاحب مستودع بوتاجاز أقر وفاة نجله صعقاً بالكهرباء حال قيامه بالشرب، وتم إخطار هندسة كهرباء سوهاج لاتخاذ اللازم.

طفل أخميم

في 30 من أبريل عام 2016، لقى الطفل خالد محمد عبدالفتاح، 7 سنوات، حتفه صعقا بالتيار الكهربائي، في أثناء تناوله الماء من "كولدير" في الشارع بقرية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم بسوهاج.