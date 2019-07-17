تسجيل الدخول
ساسي: فقدنا حلم عمرنا بالخسارة من السنغال

أحدث الأخبار

أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-7-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-7-2019 في مصر

"القومي للبتروكيماويات": مصر لن تستورد البترول بدءا من عام 2023.. سنصدره

"القومي للبتروكيماويات": مصر لن تستورد البترول بدءا من عام 2023.. سنصدره

"العسكري السوداني": الاتفاق مع "الحرية والتعبير" لحظة تاريخية

"العسكري السوداني": الاتفاق مع "الحرية والتعبير" لحظة تاريخية

تأجيل توقيع الإعلان الدستوري بين "العسكري" و"قوى التغيير" إلى الجمعة

تأجيل توقيع الإعلان الدستوري بين "العسكري" و"قوى التغيير" إلى الجمعة

"الحرية والتغيير": الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين دون تمييز

"الحرية والتغيير": الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين دون تمييز

التخصصات التكنولوجية.. مجالات يحتاجها سوق العمل بعيدا عن كليات القمة

التخصصات التكنولوجية.. مجالات يحتاجها سوق العمل بعيدا عن كليات القمة

اختيارات الوطن

تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

من محفظ قرآن لـ"قاتل".. ربع ساعة غيّرت حياة خالد: خفت عليهم من الفقر

من محفظ قرآن لـ"قاتل".. ربع ساعة غيّرت حياة خالد: خفت عليهم من الفقر

مدرسة ودفعة لضباط الصف باسمه.. 7 معلومات عن الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم

مدرسة ودفعة لضباط الصف باسمه.. 7 معلومات عن الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم

تنسيق الثانوية بين عامين.. ارتفعت المجاميع فزادت أولى مراحل العلمي 1%

تنسيق الثانوية بين عامين.. ارتفعت المجاميع فزادت أولى مراحل العلمي 1%

شهد السيسي حفل تخرج به.. 11 معلومة عن معهد ضباط الصف المعلمين

شهد السيسي حفل تخرج به.. 11 معلومة عن معهد ضباط الصف المعلمين

الأكثر قراءة

عاجل