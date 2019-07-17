"الحرية والتغيير": الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين دون تمييز

قال عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، إنه على الرغم من الاتفاق إلا أن لدينا ملاحظات جوهرية على الوثيقة الدستورية، وسنقدم ملاحظاتنا بشأن الإعلان الدستوري ونأمل بالتوصل لاتفاق بشأنها.

وأضاف "الدقير" خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن الاتفاق سيكون مقرونا بالوثيقة الدستورية، كما أنه يؤسس لهياكل المرحلة الانتقالية، وأنه يجب التكاتف لبناء السودان في المرحلة المقبلة، والحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين دون تمييز، ويجب الابتعاد عن كل ما يفرق بين السودانيين، كما أننا نقدر الدور الكبير الذي لعبته المرأة السودانية في إحداث التغيير، كما وجَّه الشكر للوسيطين الأفريقي والإثيوبي على جهودهما في التوصل للاتفاق.

يذكر أن وثيقة الاتفاق تشمل هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، التي من المقرر أن تستمر 3 سنوات.