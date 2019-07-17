اقتادت أجهزة الأمن بالفيوم، صباح اليوم، "محفظ القرآن" المنسوب إليه تهمة القتل العمد، بعد أن نفذ مذبحة أسرية، حيث أمسك ساطور وقتل زوجته وأبنائه الأربعة، إلى محكمة الفيوم، لعرضه على قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسه.

وأصدرت المحكمة، قرارا بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وجاء في المعاينة ومناظرت أجهزة الأمن بالفيوم، ونيابة الفيوم، تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، أن من خلال فحص ومعاينة مسرح الجريمة تبين سلامة جميع منافذ الشقة محل الواقعة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تم العثور على الجثث وبها جروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة وعُثر على الأداة المستخدمة بجوار جثة الزوجة.

وكان "خالد. ف" كشف عن تفاصيل جريمته أثناء التحقيق معه من قبل جهات التحقيق التي باشرها محمد القاضي رئيس نيابة بندر الفيوم، وقال المتهم: "إنه قرر التخلص من أسرته خوفا عليهم من الفقر بسبب تراكم الديون عليه، وانتظر الوقت المناسب لتنفيذ الجريمة".

وأضاف المتهم: "اشتريت ساطور بـ250 جنيها، قلت لصاحب المحل عايز ساطور تقيل عشان الخروف كبير، وفضلت مستني لحد ما الكل نام وخدت القرار، الساعة كانت 8 الصبح، دخلت أوضة النوم لقيت تسنيم الصغيرة نايمة في حضن مراتي، ضربت مراتي ضربتين وتسنيم ضربة ومحدش نطق، وقتلت الباقي، كله ما أخدش حوالي ربع ساعة في إيدي، وبعدين رُحت على القسم".

ما جاء على لسان المتهم سجلته جهات التحقيق، التي جرت تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، وما جاء على لسان المتهم أكدته تحريات إدارة البحث الجنائي في الفيوم، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء هيثم عطا مدير المباحث، واللواء رجب غراب رئيس مباحث المديرية، ومثل المتهم الجريمة في حراسة أمنية مشددة أشرف عليها المقدم أحمد الهاين رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم، والرائد أحمد عبدالحكم معاون المباحث، إلى مسرح الجريمة، بحضور محمد القاضي رئيس نيابة بندر الفيوم، وأحمد مرزوق وكيل أول النيابة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، ولا تزال التحقيقات مستمرة.