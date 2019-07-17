أوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة به والمتجهة رحلاتها إلى السعودية، سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، والخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بعد قيام السلطات السعودية بمنع دخول 30 مصريا من حاملي هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وأعيدوا مرة ثانية إلى مطار القاهرة الدولي، وتحقق سلطات الأمن لمعرفة الشركات التي قامت استخرجت التأشيرات.

وتعرض نحو 30 حاجا مصريا لعملية نصب، حيث استخرجت شركات التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضي السعودية بهدف قضاء مناسك الحج، وفور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما جرى تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وجرى إعادتهم إلى القاهرة.

وتجري سلطات المطار تحقيقات موسعة معهم لمعرفة الشركات التي حجزت التأشيرات وتذاكر الرحلات الخاصة بهم، كما منع سفر عدد من الركاب في المطار بالتأشيرات نفسها، وذلك عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.