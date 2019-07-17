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ضبط 7 قضايا اتجار بالمخدرات و53 قضية تموينية و410 مخالفة مرافق

ضبط 7 قضايا اتجار بالمخدرات و53 قضية تموينية و410 مخالفة مرافق

ما تيجي نخرج.. عرض أوبرا بنت عربي على "السلام".. وحضرة زار في "مكان"

ما تيجي نخرج.. عرض أوبرا بنت عربي على "السلام".. وحضرة زار في "مكان"

محافظ أسيوط ينعى الطالب أحمد أبو الوفا المتوفى في حادث مروري

محافظ أسيوط ينعى الطالب أحمد أبو الوفا المتوفى في حادث مروري

تحرير 1203 مخالفات مرورية وتنفيذ 930 حكما قضائيا بالفيوم

تحرير 1203 مخالفات مرورية وتنفيذ 930 حكما قضائيا بالفيوم

القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في تكنولوجيا المعلومات

ابنة الراحل حسين رياض في ذكرى وفاته: والدي كان راهبا في محراب الفن

ابنة الراحل حسين رياض في ذكرى وفاته: والدي كان راهبا في محراب الفن

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لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

مكاسب سائق تاكسى من"أمم أفريقيا": كوّنت صداقات كتير

مكاسب سائق تاكسى من"أمم أفريقيا": كوّنت صداقات كتير

أرقام قياسية للبرلمان فى دور الانعقاد الرابع

أرقام قياسية للبرلمان فى دور الانعقاد الرابع

جدل حول faceapp.. برهامي "لا يجوز" ومبروك عطية: "ده لعبة لا تضر"

جدل حول faceapp.. برهامي "لا يجوز" ومبروك عطية: "ده لعبة لا تضر"

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تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

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