استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم، بمكتبه الطالب محمد طارق عضو فريق الكشافة بالمحافظة، والذى تأهل ضمن وفد مصر المشارك في فاعليات المخيم الكشفي العالمي الـ 24 والمقام في ولاية ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة، مشيدا بتمثيله المحافظة في هذا المخيم الكشفي العالمي "الجامبوري".

وأشار المحافظ، في حضور المهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى الدعم الذى تقدمه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشباب وتنمية وصقل مواهبهم وخبراتهم في كافة المجالات، مشيرًا إلى أهمية المنافسات الشبابية والرياضات والأخلاقية التي تنمي مهارات الشباب والفتيات وتصقل قيمهم الحياتية في الحركة الكشفية والإرشادية تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة بمختلف قطاعاتها.

وأعرب المحافظ عن فخره وسعادته، بفوز أحد أبناء المحافظة في جميع مراحل مسابقات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والمؤهلة للمشاركة في المخيم الكشفي العالمي، الذي ينعقد مرة كل أربع سنين في دولة مختلفة بمشاركة 285 مشارك في أكبر وفد دولي في تاريخ الكشافة المصرية، رافعين علم مصر عاليًا وسط دول العالم متحلين بقيم الكشاف المصرى "الصادق والمخلص والنافع والودود والمؤدب والرفيق والمطيع والمقتصد والنظيف والشجاع".