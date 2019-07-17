نظمت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بقاعة المجلس التنفيذي، احتفالية لتوزيع جوائز المسابقة الدينية الكبرى لحفظ وتفسير القرآن الكريم، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مصنع أسمنت بني سويف، لتكريم الفائزين في المسابقة التي أقيمت خلال شهر رمضان الماضي وتنافس فيها 2100 شاب وفتاة على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية المستشارهاني عبد الجابر محافظ بني سويف، كلا من: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس خالد بدوي المدير التنفيذي لمصنع الأسمنت، وتوني عثمان مدير العلاقات الخارجية والداخلية بالمصنع، وأولياء أمور الفائزين في المسابقة.

وخلال الاحتفالية تم تكريم 25 من حفظة القرآن من الشباب والطلائع من أبناء المحافظة، وتسلمهم جوائز المسابقة البالغ قيمتها الاجمالية 145 ألف جنيه، بواقع 100 ألف جنيه على 10 فائزين من الشباب"10 آلاف لكل فائز" في حفظ القرأن كاملا، وهم : أميرة مسلم عبد الوهاب، أسماء دنيال أحمد، أحمد فؤاد محمد، إسراء شريف حسين، أحمد صديق عبد العظيم، محمود رجب خلفة، علاء جمال محمد، أميمة حسين محمود، محمود محمد عبد الغني، شروق رجب محمد"، و15 ألف جنيه على 5 فائزين من الشباب، 3 آلاف جنيه لكل فائز، وهم "عبد الله محمد أحمد، شيماء حجازي مصطفى، نجلاء عبد المجيد بريك، إيمان دنيال أحمد، كامل عبد الفهيم أحمد"، و30 ألف جنيه على 10من الفائزين من الطلائع "3 آلاف جنيه لكل فائز" وهم : أيمن مجدي عبد السلام، المعتصم بالله أشرف مجدي، محمد إبراهيم توفيق، فاطمة جابر محمد، منار معوض عطية، حسناء جودة محمد، شيماء محمود محجوب، أسماء حسين علي، شيماء فرحات محمد، دعاء شعبان عبد الحميد".

ووجه الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، تحية خاصة لأولياء الأمور الذين بذلوا جهداً كبيراً في سبيل تحقيق أولادهم هذه المكانة، علاوة على تقدير القائمين على تنظيم المسابقة، والإشادة بجهود المجتمع المدني الذي بات مثلا يحتذى به في المسؤولية المجتمعية من خلال المساهمة في الدفع بجهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد بدوي أن شركة مصنع أسمنت بني سويف تساهم في عدد من المجالات بالمحافظة، وأن الفترة القادمة، ستشهد المزيد من المساهمات، مشيرا إلى حرص الشركة على تحقيق المزيد من المشاركة وتفهمها التام لاحتياجات المجتمع السويفي جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وقال أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مديرية الشباب والرياضة نظمت هذه المسابقة بالتعاون مع الأوقاف برعاية مصنع أسمنت بني سويف، بمشاركة لجنة تحكيم من الأوقاف والشباب والرياضة، حيث تم تصعيد الفائزين البالغ عددهم 25 فائزاً.