سقطت أجزاء من عقار آيل للسقوط، بشارع مسجد العزيز المجيب بحي المنتزه أول في الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات حي منتزه أول في الإسكندرية، برئاسة حمدي عبدالعليم، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من الدور الثالث علوي بالعقار رقم 8 الكائن بشارع مسجد العزيز المجيب، من شارع 30 سيدى بشر قبلي.

وقال "عبدالعليم"، إنه توجه على الفور إلى محل البلاغ برفقة رئيس وحدة الإزالة وفرق التدخل السريع، وممثلي وحدة الإزالة وقوة أمنية، لاستدعاء مقاول الهدم لإزالة جميع الأجزاء المتساقطة لحماية أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر.

وأكد أنه لا يوجد إصابات أو خسائر بشرية، متابعًا أنه جرى وضع الحواجز الخشبية اللازمة، وإتخاذ الاحتياطات حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر، لحين عرض العقار على لجنة المنشآت.