أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي عند الكيلو 27 بمركز وادي النطرون في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة "طارق. ع. م" 29 عاما، مقيم بشبرا الخيمة، و"حامد. ا. ع" 53 عاما، مقيم بالقاهرة، و"إبراهيم. ع. م"31 عاما،، مقيم بالقاهرة، و"أحمد. ع. ك" 33 عاما،، مقيم بشبرا الخيمة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.