النيابة تستمع للشهود في "إشعال النيران بسجن الصف" وإصابة أمين شرطة

تواصل نيابة الصف، تحقيقاتها الموسعة في واقعة إشعال بعض المساجين النيران داخل سجن الصف المركزي في محاولة للهروب بعد اعتراض إدارة السجن على نقل أحدهم إلى عنبر آخر لمخالفته لوائح السجون، وتستمع النيابة لأقوال الشهود في الواقعة.

وتضمنت التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو أباظة رئيس نيابة الصف، أن الخدمات الأمنية المعينة خدمة بسجن الصف المركزي سمعت أصوات مشاجرة صادرة من إحدي غرف الحجز بالسجن، فتوجه على الفور أفراد الشرطة لمكان الصوت لاستطلاع الأمر، وفور فتح باب الحجز تفاجأ أفراد الأمن بعدد من المتهمين يلقون عليهم مياه ساخنة؛ ما أدى لإصابة أمين شرطة بحروق في الذراع.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم أحدث حالة من الهياج وناصره 4 متهمين آخرين، وافتعلوا مشاجرة مع زملائهم، وأشعلوا النيران ببطاطين حال فتح باب العنبر، وألقوا مياها ساخنة أصابت أمين شرطة، 43 عاما، بحروق في الظهر، فانتقلت القوات تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، بصحبة قوات من المباحث والحماية المدنية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتأمين السجن والتصدي لأي محاولة هرب للمساجين، وضبط المتهمين بافتعال المشاجرة، ومحاولتهم للهرب.

وتبين من خلال الفحص والتحري، أن المساجين هم وليد، 37 عاما، اشترك معه، محمد 32 عاما، وكريم 34 عاما، وأيمن 21 عاما، وأيمن 24 عاما، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم، وتبين وجود إصابات أحدثوها بأنفسهم وبالتشاجر مع باقي المتهمين في العنبر، وجرى التحفظ عليهم.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي باشرت التحقيق، وأجرت معاينة لمكان الواقعة، وبدأت في استجواب المساجين المتهمين حول ملابسات الحادث.