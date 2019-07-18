"الأسطورة والعضلات والثراء والجميلات".. 4 مقررات لمحمد رمضان في الفن

ارتكز كليب "إنساي" للثنائي محمد رمضان وسعد لمجرد على إبراز 4 مقررات فنية بات يستند عليهم الأول في أعماله الفنية.

لقب "الأسطورة"

أولى هذه المقررات هي لقب "الأسطورة"، الذي أقرنه رمضان باسمه بعد مسلسله الذي حمل الاسم نفسه قبل أعوام عدة، حيث ارتدى قلادة منقوش عليها اللقب في أحد مشاهد الكليب، فضلاً عن وضعه لـ"لافتة" في نهاية الأغنية مكتوب عليها جملة "الأسطورة والمعلم"، وذلك في إشارة إلي لقبه ولقب "لمجرد".

العضلات

وحرص رمضان على إبراز عضلاته والظهور عاري الصدر، وهي العادة التي تكررت كثيراً في أعماله الفنية الأخيرة، وأبرزها فيلمي "آخر ديك في مصر" و"شد أجزاء" ومسلسلي "الأسطورة" و"نسر الصعيد" وكذلك كليب "الملك".

الثراء

شهد الكليب نقلة معيشية لمحمد رمضان وسعد لمجرد بعد عثورهما علي سيارة مليئة بالمال، فبعد أن كانا يعملان في أحد المطاعم بالعاصمة الفرنسية باريس، انتقلا للإقامة داخل قصر ضخم يحيطهما الخدم والحشم من كل الاتجاهات.

وهذه النقلة لم تكن الأولي في مشوار رمضان الفني، حيث فعلها في مسلسل "الأسطورة" بعد أن استكمل الشاب الجامعي المكافح "ناصر" مشوار شقيقه "رفاعي الدسوقي" في تجارة المخدرات والأسلحة، ليتحول من إنسان فقير لشاب ثري، وكذلك الأمر بالنسبة لمسلسل "زلزال" الذي شهد نقلة في حياة الشاب "محمد زلزال" وفقاً للأحداث.

الجميلات

صُدم الفنان الشاب في حبيبته بالكليب، بعد أن شاهدها رفقة شخص آخر، حيث كانت الحبيبة فتاة فائقة الجمال، وكان يُسميها علي هاتفه بـ "My Ex"، ما يعكس عمق العلاقة بينهما قبل خيانتها له.

واللافت للنظر أن حبيبات رمضان في أعماله تتسمن بالجمال الصارخ، ففي مسلسل "الأسطورة" سنجد الفنانات مي عمر وياسمين صبري وريم مصطفي تقعن في غرامه، وكذلك الفنانة دنيا سمير غانم في فيلم "شد أجزاء" التي تظهر كزوجته، بحسب الأحداث، وأيضاً الفنانتين وفاء عامر وعائشة بن أحمد في مسلسل "نسر الصعيد"، وآخرهم الفنانة حلا شيحة في مسلسل "زلزال"، الذي عُرض في رمضان الماضي.