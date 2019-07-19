محلل جزائري لـ"الوطن": زيارة بن صالح لمصر "سياسية ورياضية"

قال المحلل السياسي الجزائري، محفوظ شخمان، إن زيارة الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى مصر تحمل في طياتها شقين الأول سياسي والثاني رياضي، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري نسق خلال لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض الملفات المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف شخمان لـ"الوطن": "الرئيس الجزائري شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية أمام المشجعين الجزائريين، والترحيب بهم خلال فترة بطولة الأمم الأفريقية (كان 2019)، التي وصل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية خلالها، يواجه منتخب السنغال".

وأشار إلى أن الرئيس الجزائري أكد اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، رئيس الجزائر المؤقت عبدالقادر بن صالح، في أول زيارة خارجية للأخير.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن السيسي رحب بالرئيس الجزائري في أول زيارة خارجية له، مثمنا المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهنأ بن صالح مصر على نجاحها في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية على جميع المستويات، في حين أعرب الرئيس المصري عن خالص أمنياته بالتوفيق للمنتخب الجزائري في المباراة النهائية، مشيدا بأداء الفريق على مدار البطولة، والروح الرياضية، والحس الوطني الذي اتسم به.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى مسائل الأمن وتبادل المعلومات، لا سيما في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تم التطرق إلى عدد من القضايا، خاصةً ليبيا، حيث أعرب الرئيسان عن الارتياح إزاء التنسيق القائم بين البلدين حول الملف الليبي، في إطار الآلية الثلاثية، التي تجمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس.

وأضاف راضي أن الرئيس بن صالح استعرض تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وفقا للمسلك الدستوري.