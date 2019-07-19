انطلقت انتخابات اختيار نقيبا لنقابة المهندسين الفرعية في البحيرة، في العاشرة صباح اليوم الجمعة، خلفا للمهندس عادل رزق الذي وافته المنية في أبريل الماضي، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس فيها المهندس أشرف وجيه السيد، والمهندس حمدي عبدالسلام الخولي.

وقال المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، ورئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، أن الانتخابات ستستمر حتى السادسة مساء اليوم بالمقر الرئيسي لنقابة المهندسين بالبحيرة الكائن بشارع الشاذلي في دمنهور.

وخصصت نقابة البحيرة أتوبيسات خاصة لنقل المهندسين من مراكز المحافظة الـ 15 إلى مقر الانتخابات، وكان المشهد الأول في الانتخابات تعانق المرشحين أشرف وجيه وحمدي الخولي، فور وصولهما لمقر الانتخابات، مؤكدان أن تنافسهما من أجل خدمة المهندسين.