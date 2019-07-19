أتوبيسات لنقل مهندسي البحيرة إلى مقر انتخاب النقيب الجديد

خصصت نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، أتوبيسات خاصة لنقل أعضائها من مراكز المحافظة الـ15 إلى مقر النقابة بمدينة دمنهور للتصويت في الانتخابات الجارية الآن.

وقال المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، ورئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، إن الانتخابات انطلقت اليوم في الساعة العاشرة صباحا، وستستمر حتى السادسة مساء، بالمقر الرئيسي للنقابة بدمنهور، تحت إشراف قضائي كامل.

وأشار إلى أنه في حالة وجود إعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية لمهندسين البحيرة، سيتم إجراؤها بعد أسبوع، يوم 26 يوليو 2019.

وشهد مقر بمدينة دمنهور فى البحيرة، اليوم الجمعة، منذ الساعة العاشرة صباحا، إقبالا من أعضاء الجمعية العمومية لمهندسي المحافظة، لاختيار نقيب جديد، من بين مرشحين اثنين، هما، المهندس أشرف وجيه السيد، والمهندس حمدي عبد السلام الخولي، خلفاً للمهندس عادل رزق، النقيب السابق، الذي وافته المنيّة في شهر أبريل الماضي.