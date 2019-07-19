صور.. لجنة من "محلية النواب" تتفقد عددا من مشروعات وأعمال التطوير بمطروح

تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال جولة ميدانية مدينة مرسى مطروح يرافقهم اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، ونواب مطروح، وبعض القيادات التنفيذية، وزارت عددًا من المشروعات الخدمية والإنتاجية في إطار زيارتها الحالية للمحافظة، وتستمر حتى الأحد المقبل للوقوف على المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة علي أرض الواقع وأهم المشكلات التنموية والمطالب والاحتياجات

وزارت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، حديقة الغزالة وممشى كورنيش المحافظة وحديقتي العوام وكليوباترا والمعرض اللوجستي لبيع الخضار والفاكهة وشارعي الجلاء والريفية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

كما أجرت اللجنة جولة تفقدية لمبنى جامعة مطروح الجديدة، وقرية علوش ومحطات تحلية المياه بالرميلة، وشارع علم الروم بعد تطويره، وتفقدت كلا من محور طريق جمال عبدالناصرالريفية ومحور طريق الشهيد مفتاح العشيبي الرابط بين طريق عجيبة وطريق السلوم الدولي، وتفقد أعمال التطوير بشاطئ الغرام، وطريق كورنيش الأبيض الجديد، ومنطقة حمام كليوباترا بعد تطويرها.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل حول تلك الأعمال والعائد منها لأبناء مطروح ومدى التغيير وجهود التنمية بالمحافظة، كما استمعت لآراء عدد من المواطنين المتواجدين خلال زيارة اللجنة بتلك المواقع.