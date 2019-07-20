قالت دينا عاطف فتحي الإسلامبولي الطالبة بكلية الحقوق، ابنة الشهيد عاطف فتحي الإسلامبولي مفتش مباحث الجيزة السابق، إنها ابنة بطل من أبطال الشرطة المصرية والذي استشهد في 1 أبريل 2015.

وأضافت دينا، خلال كلمتها في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عمري ما هنسى اللحظة اللي عرفت فيها إني هكمل حياتى مين غير بابا.. واتحرمت من كلمة بابا"، مؤكدة: "طول ما إحنا متماسكين جيش وشرطة وشعب هنكمل المشوار وهنجني ثمار الخير والأمن والأمان".

وتابعت: "بقول لكل بنت شهيد خليكي دايما فخورة مش مكسورة، الفراق صعب ومفيش حاجة تعوضنا عن حب الأب لكن زي ما كان بابا مشرفني وترك لي أكبر وسام لاستشهاده إحنا كمان لازم نكون زيهم نبني ونعلي في بلدنا ونربي ولادنا على حبها.. وأنا واقفة فرحانة بتخرج علاء أخويا اللي صمم يكمل مسيرة بابا ويكمل في كلية الشرطة، وبعد ما شوفت عزمه وإرادته تأكدت إن دم بابا مرحش هدر".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي.