قال الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إن المديرية انتهت حتى الآن من تحصين 39853 رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك ضمن الحملة القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية.

وأضاف ناجي، أن الحملة مستمرة حتى بعد غد الاثنين، وأنه يتم استهداف كافة المناطق وخاصة البعيدة، كما يتم على هامش هذه الحملات تقديم التوعية البيطرية للمزارعين وصغار المربين.

وأوضح أن هذه الحملات يشارك فيها أكثر من 50 طبيب بالإضافة إلى لجان طبية مدعومة بكافة الإمكانيات، مطالبا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، وتحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية.