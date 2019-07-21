"الطيران المدني": لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطاني

أكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، أن السلطة تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية يطلبان وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقا لرؤيتهما.

وقال الحفني إن الوزارة اتخذت خطة بتكبير الطرازات التابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى إنجلترا وألمانيا، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الركاب، ممن سيتواجد بالمطار بسبب إلغاء رحلات الشركتين.

وقال الحفني في تصريحات صحفية على خلفية وقف الرحلات، إن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدني الدولية بل وتطبق معايير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من التفتيشات التي أشادت بالمستويات المقدمة.

وأضاف الحفني أنه يتم تنفيذ المعايير الدولية ولا توجد أي معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات.

وأشار الحفني إلى أن السلطة ستتواصل مع شركتي الطيران لمعرفة أسباب وقف الرحلات وطبيعة المعلومات التي لديها والتي لم يصل إلى وزارة الطيران المدني أي مخاطبات رسمية بشأنها إلا إخطار بوقف الرحلات فقط.

المطارات المصرية مؤمَّنة بالكامل وتتطلب أعلى المعايير الدولية

وتابع الحفني، في تصريحاته، أن الوزارة بالتعاون مع مطار القاهرة الدولي استقبلت خلال الفترات الماضية آلافا من الجماهير الأفريقية ومن مختلف دول العالم وكذلك رؤساء دول حضروا للقاهرة لحضور مباريات كاس الأمم الأفريقية ولم يحدث أي شيء يعكر الإنجاز الكبير ببطولة الأمم الأفريقية.

وقال إن الحركة تسير في مطار القاهرة الدولي وكذلك في شرم الشيخ والغردقة وفقا للمعدلات الرسمية والتي لم تشهد أي إلغاءات في الرحلات باستثناء الشركتين فقط في القاهرة.