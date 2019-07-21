حبس "أب" لاتهامه بحبس نجله المريض ذهنيا حتى الموت فى البحيرة

أمر المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير فى البحيرة، بحبس "أب" 4 أيام، وإخلاء سبيل الأم، لاتهامه بحبس نجله المريض ذهنيا، داخل حجرة بالمنزل لمدة أسبوع، وتقييده بالحديد، حتى فارق الحياة، انتقاما منه لقيامه بقذف المارة بالحجارة.

تلقى اللواء مجدى القمري، إخطارا من مركز سرطة أبوالمطامير، بورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول "خير الله. س" 20 سنة، مقيم بإحدى قرى المركز، جثة هامدة.

وتبين لضباط مباحث أبو المطامير، وجود كدمات وزرقة حول اليدين والساقين، وتم إخطار النيابة التى أمرت النيابة باستدعاء طبيب شرعي، لمناظرة الجثة وبيان أسباب الوفاة، وبتوقيع الكشف الطبي تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وأكدت التحريات، قيام والد ووالدة المجني عليه، باحتجازه داخل المنزل عدة أيام، وتمكن ضباط المباحث، من القبض على الأب والأم، وبمواجهتهما اعترفت الأم بقيام زوجها بحبس المجني عليه بعد تقييده بالحديد، لقيامه بقذف المارة والجيران بالحجارة، وأضافت أنه كان يقوم بحبسه على فترات متقطعة لفشله في علاجه.

وأحيل الأب للنيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة برئاسة المستشار عمرو الأحول رئيس النيابة، فيما أخلت سبيل الأم.