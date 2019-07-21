أعلن اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة لأعمال النظافة والأمن، بدء تعقيم عربات القطارات من الداخل والخارج، وتنظيف الغرف والحمامات والمطابخ، للقضاء على الفئران والحشرات وإبعادها عن الأطعمة بصورة نهائية، للحفاظ على أمن وصحة الركاب المسافرين على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع بدء رحلات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى انتشار أفراد الأمن الإداري على أرصفة المحطات مع بداية انطلاق رحلات العيد لتوفير الحماية الكاملة للركاب.

وقال حتاتة لـ"الوطن" إنّ الشركة تحرص على وضع السموم للفئران في الأماكن التي يصعب على الركاب دخولها بين فواصل العربات، وداخل مركز الطاقة "الباور" في كل قطار، مشيرا إلى أنّ الهيئة القومية للسكة الحديد تتعاون مع وزارة الزراعة، لاستخدام المبيدات الحشرية والطاردة للفئران، وأنّ الشركة تبذل قصارى جهدها لمكافحة الفئران وتحقيق الأمن والسلامة لجميع الركاب والمسافرين.

ولفت حتاتة إلى أنّ العمل يسير في المحطات الرئيسيّة والفرعية بشكل منتظم، من حيث تنظيف المحطات وأرصفة المحطات، مناشدا الركاب بالحفاظ على نظافة عربات القطارات من الداخل، ونظافة محطات السكة الحديد لأنّها ملك الشعب، كما أشاد بعمال الشركة وجهودهم، مطالبا إياهم ببذل المزيد من العطاء لتقديم خدمة راقية لركاب القطارات.