أصدر اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي باب الشعرية، تعليماته لإدارة الحدائق التابعة للحي للبدء بزراعة الأسطح بنطاق الحي، والبدء بزراعة سطح مبنى الحي كنموذج لزراعة باقي الأسطح، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وتعليمات اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية لزراعة الأسطح.

وقال رئيس حي باب الشعرية لـ"الوطن" إنه لأول مرة تتم الزراعة بأنواع مختلفة من الأشجار العطرية والفواكة والخضراوات، وطالب هاشم بأن تكون سلة خضروات الأسرة بباب الشعرية من أسطح منازلهم.

وأشار إلى حرصه على أن تكون هذه النماذج دافعاً للقضاء على تراكمات المخلفات أعلى بنايات القاهرة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتفعيل دور اتحادات الشاغلين.