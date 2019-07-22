تسببت الصواعق والأمطار الموسمية والعواصف الرعدية، التى ضربت ولاية أوتار براديش شمالي الهند، فى مقتل 32 شخصا على الأقل، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأعلنت حكومة الولاية تخصيص مساعدات عاجلة لعائلات الضحايا.