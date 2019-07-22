قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، إنّ الولايات المتحدة تركز على مواجهة التحديات وتعرف الجهات الشريرة في منطقة الخليج، حسب ما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضاف بيري: "الطريق طويل في السعودية لبناء برنامج نووي لأغراض سلمية".