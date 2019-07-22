لقي اليوم موظف بمجلس مدينة سمالوط مصرعه، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة من رئيسه في العمل، الذي انتظره بمدخل كوبري الشريعي في مركز سمالوط بشمال المنيا، للتشاجر معه لوجود خلافات بينهما، لقيام المجني عليه بتوبيخ المتهم أمام الموظفين خلال مشادة كلامية بينهما قبل يوم من الحادث، كما أصيب نجل القتيل الذي كان متواجدا بمكان الجريمة.

القاتل انتظر المجني عليه وطعنه وأصاب نجله

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بمصرع "م. ي" 54 عاما، موظف بمجلس مدينة سمالوط، ومقيم بناحية سمالوط البلد، وإصابة نجله "أحمد" 26 عاما عاطل، طعنا على يد "ح. ر" 55 عاما، مقيم بنفس العنوان.

انتقل الرائدان أحمد لبيب رئيس مباحث مركز سمالوط شرق، وأحمد عليوة معاون المباحث، لمعاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثة، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وجود خلافات قديمة بين المجنى عليه ورئيسه في العمل، كان أخرها أمس حينما حدثت مشادة كلامية بين الطرفين فوبخ المجني عليه رئيسه في العمل أمام الموظفين، فانتظره اليوم أثناء توجهه للعمل أمام كوبري الشريعي وطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدي إلى وفاته، وأصيب نجل القتيل إصابة بالغة، بسبب تواجده في مكان الواقعة.

وتحرر محضرا بالواقعة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.