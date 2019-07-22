شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ضوء فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا، مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو بكندا للمرة الأولى.

جاء ذلك بحضور رئيس البرلمان وعدد من النواب الكنديين، ووزراء وممثلين عن الحكومة الكندية في أونتاريو، وهذا إلى جانب الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، والقنصل حسام محرم قنصل مصر العام في مونتريال، وعدد كبير من أعضاء الجالية المصرية وشباب الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في كندا.

‎ وجاءت مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو الكندي في إطار موافقة البرلمان على الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات، وكذلك تقديرًا وعرفانًا بدور الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي ونجاحها في تعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، في كلمة ألقتها خلال مراسم رفع العلم المصري، كل التحية والتقدير للجالية المصرية في كندا التي سعت لأن يتحقق هذا الحدث، ووصفتهم بأنهم السفراء الحقيقيون لوطنهم الأم مصر، معربة عن خالص فخرها واعتزازها باستمرار تمسكهم بهويتهم المصرية وانتماؤهم لجذورهم الأصيلة مهما بعدت المسافات.

كما تقدمت وزيرة الهجرة - وبالإنابة عن الحكومة المصرية - بالشكر إلى حكومة مقاطعة أونتاريو على دعمها لهذا الحدث الكبير حتى رأى النور، ما يعد تقديرًا لكافة الثقافات المتنوعة على أرض كندا مما يؤكد ترسيخ مبدأ التعايش والاندماج واحترام الآخر في المجتمع الكندي خاصة لدى الأجيال الشابة.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن هذا الحدث يعد امتدادًا لاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة، والتي تخلّد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة، موضحة أن مصر هي المنارة وبلد الأمن والأمان التي صدرت إلى أوروبا والعالم تراثها وحضارتها وثقافتها الغنية بالتنوع، مستعرضة عدد من الرموز المصرية المضيئة في مجالات مختلفة مثل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، والأديب العالمي نجيب محفوظ والعالم الراحل د. أحمد زويل، وكذلك النجم العالمي المصري المقيم في كندا مينا مسعود.

كما عبرت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بالمرأة المصرية والنماذج المضيئة منهن في الخارج، مثل الدكتورة هدى المراغي أول عميد لكلية الهندسة بجامعة وندسور الكندية.

وفي ختام كلمتها، وجهت وزيرة الهجرة، الشكر للنائب شريف سبعاوي عضو برلمان أونتاريو الذي تقدم بمشروع قرار إعلان شهر يوليو شهرا للحضارة المصرية في أونتاريو وحصل على موافقة البرلمان.

من جانبه، قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، إن يوليو هو شهر الحضارة المصرية لأنه شهر الثورة 23 المجيدة ثورة 23 يوليو، التي انتصرت فيها عزيمة وإرادة المصريين ونالوا فيها الحرية والاستقلال، هذه العزيمة والإرادة، التي انتصرت أيضًا منذ 6 سنوات في ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أضاءت مصر ووضعتها على طريق التنمية والبناء.

ومن جهته، ألقى رئيس برلمان أونتاريو كلمة بهذه المناسبة، أعرب فيها عن سعادته برفع العلم المصري في البرلمان في ضوء الاحتفال بشهر الحضارة المصرية، والذي جاء إقراره تقديرًا لدور الجالية المصرية في كندا وتأثيرها القوي في المجتمع الكندي، إذ أن المصريين في كندا لهم بصمات مهمة في مجالات عديدة وهي من أقدم الجاليات، التي هاجرت إلى الأراضي الكندية وأصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الشعب الكندي وثقافته.

ومن المقرر أن تشمل الفاعليات، اليوم، أيضًا عقد ندوات ثقافية وتاريخية عن الحضارة المصرية القديمة، يديرها ويقدمها وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا تضمن فعاليات حافلة بالعديد من الأنشطة، التي من شأنها نشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، بهدف إثراء هذا الحدث الفريد من نوعه والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور.