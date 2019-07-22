قال إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، إن حادثة الاعتداء على نجله "سليم" تعود لتاريخ 19 يوليو الجاري، يوم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث اعتدى عليه السائق الخاص بأحد أصدقائه.

وأضاف الشاطر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأمر لم يتخط مجرد دفعة من السائق لنجله قائلًا: "الراجل مسك في ابني وزقه بس الموضوع كبر عن اللازم وأخد أكبر من حجمه"، كما تم تسجيل الواقعة بالكامل عن طريق كاميرات القرية السياحية التي حدث بها الاعتداء.

وأكد لاعب الأهلي السابق أن المنشور في بعض المواقع والصحف عن إصابة "سليم" بكدمات وجروح غير حقيقي بالمرة، مشيرًا إلى أنه حرر محضرًا بالواقع ضد السائق لحفظ حقوق نجله، كما يسير في الإجراءات القانونية حتى النهاية.