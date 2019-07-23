أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، أن مدير إدارة الأمن القومي في الجمهورية، تشون يوي يونج، أبلغ سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، باحتجاج سيول "شديد اللهجة" على الحادث اختراق طائرة حربية روسية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" نقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وقال المسؤول الكوري الجنوبي لنظيره الروسي، حسبما نقل مكتب رئيس الجمهورية: "ننظر في هذا الوضع بغاية الجدية، وسنتخذ إجراءات أقوى في حال تكرار مثل هذه التصرفات".

وأعلنت كوريا الجنوبية، عن أنَّها أطلقت تحذيرات باتجاه طائرة حربية روسية؛ زعمت سيول أنَّها خرقت مرتين المجال الجوي الكوري الجنوبي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة "يونهاب"، إنَّ "قاذفة روسية اخترقت مرتين المجال الجوي التابع لكوريا الجنوبية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)" قرب جزر توكتو.

وأضافت أنَّ القاذفة الروسية، التي لم تذكر طرازها، نفذت تحليقين دام كل منهما 3 دقائق، معتبرة إياهما "انتهاكين للاتفاقات الدولية" الخاصة بقواعد الطيران.