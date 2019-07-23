بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تقدر تعاونها الوثيق مع مصر في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وتسعى إلى تعميق الشراكة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية.

وأكد ترامب في البرقية التي نشرتها السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ومصر ترتبطان منذ عقود من الزمان بشراكة قوية متجذرة أملا في منطقة أكثر سلاما وأمنا ونجاحا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تمنياته للشعب المصري بمستقبل منتج ومزدهر، مؤكدا تطلع الولايات المتحدة لمواصلة الشراكة وتعميق الصداقة وتوسيع التعاون في العام المقبل.