أحرزت 9 جامعات مصرية تقدماً علمياً ملحوظا بعد انضمامها إلى قائمة الهيئات الأجنبية المعترف بها في المجلس الطبي الهندي (Medical Council of India" (MCI".

وشملت قائمة الجامعات المصرية "عين شمس، الإسكندرية، القاهرة، حلوان، كفر الشيخ، المنصورة، المنوفية، السويس، طنطا".

ويأتي هذا التقدم في إطار مساع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو الاهتمام بتحسين المستوى العلمي للجامعات المصرية على الصعيد الدولي واحتلال مراكز متقدمة تضعها بين مصاف الجامعات الكبرى.

وقال مصدر مسئول بالأعلي لللجامعات، إن هذا التقدم سيساهم في استقطاب الطلاب الوافدين من دولة الهند للدراسة بكليات الطب المصرية، وكذلك سفر الطلاب والأساتذة المصريين أيضا للتدريب وإكتساب الخبرات، فضلا عن رفع شأن وقيمة الطبيب المصري، نظرا لدخول مؤسساته التعليمية كبري التصنيفات العالمية.

وأوضح لـ"الوطن"، أن هذا التقدم يعتبر بمثابة شهادة للجامعات المصرية وكلياتها الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة لها، مؤكدا أن الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع كافة الجامعات والقطاعات المعنية تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، وإخراج كوادر تعليمية متميزة تتماشى مع مستحدثات ومتطلبات سوق العمل محليا ودوليا، وفقا لرؤية مصر للتنمية 2030.

جدير بالذكر، أن المجلس الطبي الهندي أنشئ لأول مرة في عام 1934 وهو هيئة قانونية لوضع معايير موحدة وعالية من التعليم الطبي في الهند، ويعطي المجلس الاعتماد لكليات الطب، ويقدم تسجيلا للممارسين لمهنة الطب، ويرصد الممارسة الطبية في الهند، فضلا عن الاعتراف بالمؤهلات الطبية التي تمنحها المؤسسات الطبية في الهند، والاعتراف بالمؤهلات الطبية الأجنبية في الهند، واعتماد الكليات الطبية، وكذا تسجيل الأطباء مع المؤهلات الطبية المعترف بها.