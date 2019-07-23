مطار القاهرة: 3 شركات أوروبية تتقدم لمناقصة تطوير مبني (1)

أكد المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن 4 شركات استشارية تقدمت للفوز بمناقصة أعمال التصميمات لتطوير مبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، منهم شركة فرنسية وأخرى هولندية، بالإضافة إلى شركة مطارات فيينا.

وأضاف فوزي في تصريحات صحفية قبل قليل، إن مبني الركاب القديم رقم 1 بالمطار يتم تجهيزه لتقديم خدمة فائقة الجودة للرحلات الدولية والداخلية، نافيا ما تردد عن تحويل المبني لخدمة الرحلات الداخلية فقط، وقال: "سيتم البدء في أعمال التوسعة والتطوير فور تلقي التصميمات من الشركات".

وأوضح فوزي، أن مطار القاهرة بصدد الإعلان عن الانتهاء من تطوير منظومة سيور نقل الحقائب بمبنى الركاب رقم 3، بالإضافة إلي تغيير منظومة التأمين لتكون مركزية علي المبني بدلا من الوضع الحالي الخاصة بكل "بوابة دخول ركاب على حده".