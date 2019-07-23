لا يقتصر الجهاد على حمل السلاح فقط، بل يُعد الفلاح مجاهدًا بعملة في الحقل، والطبيب في عيادته مجاهد، حسبما أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC".

وأضاف الجندي: "السيدة التي تحافظ على بيتها وتقوم بأعمالها المنزلية مجاهدة، والعامل مجاهد، والضابط مجاهد، والطالب مجاهد"، موضحًا أن الجميع يكون مجاهد حسب موقعه، ولكن أعداء الإسلام يتعمدون إلصاق كلمة الجهاد في الإرهابيين.

وأشار إلى أن هناك جاهدًا عن النفس، وهو أن يجاهد المسلم نفسه على تعلّم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ولا سعادة ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا به، ويجاهد المسلم نفسه على الدعوة إلى ما علم من الدين الحق، وتعليمه لمن لا يعلمه، حتى لا يكون من الذين يكتمون العلم، فلا ينفعهم علمهم، ولا ينجيهم من عذاب النّار.

وتابع مستنكرا :" يقولون على الإرهابيين مجاهدين وليس انتحاريين أو مقاتلين".