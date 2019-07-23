شروط الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الأفريقية

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة في العام الجامعي 2019/2020 بجميع البرامج "الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - والدبلومات المهنية"، على أن يبدأ تقديم الأوراق اعتبارًا من 1 أغسطس 2019.

وتستعرض "الوطن" الشروط والأوراق المطلوبة للقبول بالأقسام المخلتفة على النحو التالي:

أولًا: قسم الجغرافيا

1- أقسام الجغرافيا بكليات الآداب والتربية.

2- قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية - جامعة الأزهر.

3- كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

4- كلية الزراعة أقسام (الأراضي - الاقتصاد الزراعي).

5- أقسام التخطيط الإقليمي والعمراني والعمارة والهيدرولوجي بكليات الهندسة.

6- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم الاقتصاد.

7- كليات ومعاهد السياحة والفنادق التابعة لوزارة التعليم العالي.

8- كلية العلوم.

9- كلية الآثار.

10- كلية الإعلام.

11- الأقسام المماثلة من الجامعات الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

12- أكاديمية النقل البحري.

ثانيًا: قسم التاريخ

1- أقسام التاريخ والحضارة من الجامعات المصرية وما يعادلها.

2- كليات الآثار وشعبة الآثار بكليات الآداب.

3- أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية (شعبة تاريخ وآثار - شعبة دراسات أوروبية قديمة).

4- كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف قسم التاريخ.

5- كليات التربية أقسام التاريخ.

6- كليات السياحة والفنادق أقسام الإرشاد السياحي.

ثالثًا: قسم السياسة والاقتصاد

1- أن يتم قبول دفعة جديدة من الطلاب في حدود 70 طالب وفقًا للقدرة الاستيعابية لقاعات الدراسة المتاحة بالقسم.

2- إجراء امتحان تحريري في موضوع أفريقية وتحديد مراجعة لها للطلاب يعلن عنها مسبقًا، بالإضافة إلى امتحان ترجمة من أحد اللغات (الإنجليزية والفرنسية) مع الامتحان الشفوي.

3- تعطي الأولوية للحاصلين على التقدير الأعلى في شهادات البكالوريوس أو الليسانس للمتقدمين في حدود العدد المطلوب.

ويقبل قسم السياسة خريجي الكليات الآتية وما يعادلها:

1- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (قسم العلوم السياسية).

2- أقسام العلوم السياسية في الجامعات المصرية.

3- كليات الحقوق.

4- كليات الإعلام وأقسام الإعلام بالكليات الاخرى.

5- الجامعات الأجنبية (التخصصات المناظرة).

6- كلية الشرطة.

7- الكليات العسكرية المعادلة نظام الأربع سنوات.

8- كليات الشريعة والقانون.

ويقبل قسم الاقتصاد خريجي الكليات الآتية وما يعادلها:

1- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (قسم الاقتصاد).

2- الجامعات المصرية (قسم الاقتصاد).

3- كليات التجارة.

4- كليات الزراعة (تخصص اقتصاد زراعي).

5- الجامعات الاجنبية (التخصصات المناظرة).

رابعًا: قسم الأنثروبولوجيا

عدم قبول طلاب أي معاهد أو تعليم مفتوح

1- كليات الآداب أقسام: أنثروبولوجيا - اجتماع - علم نفس - فلسفة.

2- كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب.

3- كليات الطب البشري.

4- كليات طب الأسنان.

5- كليات الصيدلة.

6- كليات العلوم أقسام: حيوان - كيمياء/ حيوان - نبات - كيميا/نبات.

7- كليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

8-الجامعة الأمريكية بالقاهرة (قسم اجتماع - الأنثروبولوجيا - علم النفس - الفلسفة).

9- كليات الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان (حلوان - الفيوم).

10- كلية الزراعة (قسم اجتماع ريفي).

11- كليات الهندسة (قسم عمارة).

12- كلية التخطيط العمراني.

13- كليات الحقوق – كلية الشرطة.

14- أقسام اللغات (ماعدا اللغات الأفريقية واللغة العربية).

15- كلية الإعلام.

خامسًا: قسم اللغات الأفريقية

1- خريجي جميع اللغات والمعاهد من أقسام اللغات المختلفة

2- كليات الآثار.

3- كليات ومعاهد الدراسات الإنسانية وما يعادلها.

4- خريجي أقسام اللغات بكليات (التربية - الإعلام – التعليم المفتوح).

5- خريجي كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وغيرها من الكليات الموجودة في اللائحة.

6- كليات السياحة والفنادق.

7- كليات الآداب التربية تخصص (علم نفس - فلسفة).

سادسًا: قسم الموارد الطبيعية

1- الكليات العملية (طب بشري - طب أسنان - الصيدلة - طب البيطري).

2- كليات العلوم والزراعة عدا أقسام (الاقتصاد الزراعي - الاجتماع الريفي - الإرشاد الزراعي).

3- كليات الفنون الجميلة (قسم العمارة).

4- كلية التخطيط العمراني.

5- كليات التربية (القسم العلمي).

6- كلية حاسبات ومعلومات.

7- كلية علوم صحية - علاج طبيعي وتمريض.

الأوراق المطلوبة للالتحاق

1- أصل شهادة التخرج.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- أصل شهادة الخدمة العسكرية (للذكور).

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- عدد 6 صور شخصية.

6- موافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسة التي تفيد عدم تعارض مواعيد الدراسة مع مواعيد العمل الرسمية.

7- ملء طلب الالتحاق بإدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية، على أن تقدم الأوراق المطلوبة ومصروفات التقديم (300 جنيهًا) اعتبارًا من 1 أغسطس 2019 وحتى 30 أغسطس 2019.

8- ظرف بلاستيك بالكبسولة لحفظ أوراق الطالب.

9- يعقد امتحان لقبول الطلاب المتقدمين يوم 1 أكتوبر 2019.