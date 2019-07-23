شروط الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الأفريقية

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة في العام الجامعي 2019/2020 بجميع البرامج "الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - والدبلومات المهنية"، على أن يبدأ تقديم الأوراق اعتبارًا من 1 أغسطس 2019.
وتستعرض "الوطن" الشروط والأوراق المطلوبة للقبول بالأقسام المخلتفة على النحو التالي:
أولًا: قسم الجغرافيا
1- أقسام الجغرافيا بكليات الآداب والتربية.
2- قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية - جامعة الأزهر.
3- كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.
4- كلية الزراعة أقسام (الأراضي - الاقتصاد الزراعي).
5- أقسام التخطيط الإقليمي والعمراني والعمارة والهيدرولوجي بكليات الهندسة.
6- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم الاقتصاد.
7- كليات ومعاهد السياحة والفنادق التابعة لوزارة التعليم العالي.
8- كلية العلوم.
9- كلية الآثار.
10- كلية الإعلام.
11- الأقسام المماثلة من الجامعات الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.
12- أكاديمية النقل البحري.
ثانيًا: قسم التاريخ
1- أقسام التاريخ والحضارة من الجامعات المصرية وما يعادلها.
2- كليات الآثار وشعبة الآثار بكليات الآداب.
3- أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية (شعبة تاريخ وآثار - شعبة دراسات أوروبية قديمة).
4- كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف قسم التاريخ.
5- كليات التربية أقسام التاريخ.
6- كليات السياحة والفنادق أقسام الإرشاد السياحي.
ثالثًا: قسم السياسة والاقتصاد
1- أن يتم قبول دفعة جديدة من الطلاب في حدود 70 طالب وفقًا للقدرة الاستيعابية لقاعات الدراسة المتاحة بالقسم.
2- إجراء امتحان تحريري في موضوع أفريقية وتحديد مراجعة لها للطلاب يعلن عنها مسبقًا، بالإضافة إلى امتحان ترجمة من أحد اللغات (الإنجليزية والفرنسية) مع الامتحان الشفوي.
3- تعطي الأولوية للحاصلين على التقدير الأعلى في شهادات البكالوريوس أو الليسانس للمتقدمين في حدود العدد المطلوب.
ويقبل قسم السياسة خريجي الكليات الآتية وما يعادلها:
1- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (قسم العلوم السياسية).
2- أقسام العلوم السياسية في الجامعات المصرية.
3- كليات الحقوق.
4- كليات الإعلام وأقسام الإعلام بالكليات الاخرى.
5- الجامعات الأجنبية (التخصصات المناظرة).
6- كلية الشرطة.
7- الكليات العسكرية المعادلة نظام الأربع سنوات.
8- كليات الشريعة والقانون.
ويقبل قسم الاقتصاد خريجي الكليات الآتية وما يعادلها:
1- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (قسم الاقتصاد).
2- الجامعات المصرية (قسم الاقتصاد).
3- كليات التجارة.
4- كليات الزراعة (تخصص اقتصاد زراعي).
5- الجامعات الاجنبية (التخصصات المناظرة).
رابعًا: قسم الأنثروبولوجيا
عدم قبول طلاب أي معاهد أو تعليم مفتوح
1- كليات الآداب أقسام: أنثروبولوجيا - اجتماع - علم نفس - فلسفة.
2- كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب.
3- كليات الطب البشري.
4- كليات طب الأسنان.
5- كليات الصيدلة.
6- كليات العلوم أقسام: حيوان - كيمياء/ حيوان - نبات - كيميا/نبات.
7- كليات الفنون الجميلة والتطبيقية.
8-الجامعة الأمريكية بالقاهرة (قسم اجتماع - الأنثروبولوجيا - علم النفس - الفلسفة).
9- كليات الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان (حلوان - الفيوم).
10- كلية الزراعة (قسم اجتماع ريفي).
11- كليات الهندسة (قسم عمارة).
12- كلية التخطيط العمراني.
13- كليات الحقوق – كلية الشرطة.
14- أقسام اللغات (ماعدا اللغات الأفريقية واللغة العربية).
15- كلية الإعلام.
خامسًا: قسم اللغات الأفريقية
1- خريجي جميع اللغات والمعاهد من أقسام اللغات المختلفة
2- كليات الآثار.
3- كليات ومعاهد الدراسات الإنسانية وما يعادلها.
4- خريجي أقسام اللغات بكليات (التربية - الإعلام – التعليم المفتوح).
5- خريجي كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وغيرها من الكليات الموجودة في اللائحة.
6- كليات السياحة والفنادق.
7- كليات الآداب التربية تخصص (علم نفس - فلسفة).
سادسًا: قسم الموارد الطبيعية
1- الكليات العملية (طب بشري - طب أسنان - الصيدلة - طب البيطري).
2- كليات العلوم والزراعة عدا أقسام (الاقتصاد الزراعي - الاجتماع الريفي - الإرشاد الزراعي).
3- كليات الفنون الجميلة (قسم العمارة).
4- كلية التخطيط العمراني.
5- كليات التربية (القسم العلمي).
6- كلية حاسبات ومعلومات.
7- كلية علوم صحية - علاج طبيعي وتمريض.
الأوراق المطلوبة للالتحاق
1- أصل شهادة التخرج.
2- أصل شهادة الميلاد.
3- أصل شهادة الخدمة العسكرية (للذكور).
4- صورة البطاقة الشخصية.
5- عدد 6 صور شخصية.
6- موافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسة التي تفيد عدم تعارض مواعيد الدراسة مع مواعيد العمل الرسمية.
7- ملء طلب الالتحاق بإدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية، على أن تقدم الأوراق المطلوبة ومصروفات التقديم (300 جنيهًا) اعتبارًا من 1 أغسطس 2019 وحتى 30 أغسطس 2019.
8- ظرف بلاستيك بالكبسولة لحفظ أوراق الطالب.
9- يعقد امتحان لقبول الطلاب المتقدمين يوم 1 أكتوبر 2019.